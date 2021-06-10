عباس يهنئ الرئيس الصيني بمرور 100 سنة على تأسيس الحزب الشيوعي

هنأ الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الخميس، نظيره الصيني، شي جين بينغ، بمناسبة حلول المئوية الأولى لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني.

وأشاد الرئيس الفلسطيني في برقية التهنئة، بالإنجازات التي حققتها الصين بقيادة الحزب الشيوعي في التنمية الاقتصادية والتكنولوجية، وبنجاح الصين في مكافحة فيروس كورونا.

​وثمن عباس علاقات الصداقة التاريخية بين الصين وفلسطين، مؤكدا حرصه على تعزيزها، كما ثمن مواقف الصين المبدئية والتضامنية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية.

وقال الرئيس الفلسطيني في برقيته: "نحن على ثقة بأن دعمكم لنضال شعبنا سيستمر، وصولا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا ومقدساتنا، وتحقيق الاستقلال لشعبنا في دولتنا الفلسطينية ذات السيادة على أرضنا وعاصمتها القدس الشرقية".

المصدر: وفا