"فيلا لا غرانج" تستضيف قمة بوتين-بايدن

أفاد الدائرة الفدرالية للشؤون الخارجية لسويسرا، اليوم الخميس، بأن قمة الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والأمريكي، جو بايدن، ستعقد في "فيلا لا غرانج".

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وجاء في بيان صدر عن الدائرة ونشر على صفحتها في "تويتر": "تشكر سويسرا كلا البلدين (روسيا وأمريكا) على الثقة التي عبرا عنها في اختيار جنيف" مكانا لقمة الرئيسين.

The iconic Villa La Grange will host Presidents Biden 🇺🇸 and Putin 🇷🇺 on June 16. Switzerland thanks the two countries for the trust expressed by choosing #Geneva@POTUS@KremlinRussia_Epic.twitter.com/Q8vag8hhhL — Swiss MFA (@SwissMFA) June 10, 2021

ومن المتوقع أن تعقد قمة بوتين-بايدن في 16 يونيو الجاري في جنيف، وستتناول مسائل الاستقرار الاستراتيجي ومكافحة جائحة فيروس كورونا، وأهم المحاور الدولية والنزاعات الإقليمية.

وتزيد واشنطن بانتظام عقوباتها على موسكو، مستخدمة "الوضع في مجال حقوق الإنسان" كذريعة لفرض قيود جديدة.

بدورها أدرجت روسيا الولايات المتحدة على قائمة الدول غير الصديقة بالنسبة لها. وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن العلاقات بين البلدين تقع حاليا في مأزق، مضيفة أن أهم شيء اليوم هو إيجاد وسيلة للخروج منه.

المصدر: نوفوستي