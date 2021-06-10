 
مباشر

"فيلا لا غرانج" تستضيف قمة بوتين-بايدن

أخبار العالم

RT
"فيلا لا غرانج"، روسيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qlak

أفاد الدائرة الفدرالية للشؤون الخارجية لسويسرا، اليوم الخميس، بأن قمة الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والأمريكي، جو بايدن، ستعقد في "فيلا لا غرانج".

إقرأ المزيد
مسؤول أمريكي: إدارة بايدن لا تعول على
مسؤول أمريكي: إدارة بايدن لا تعول على "إعادة التحميل" في العلاقات مع روسيا بعد قمة جنيف

وجاء في بيان صدر عن الدائرة ونشر على صفحتها في "تويتر": "تشكر سويسرا كلا البلدين (روسيا وأمريكا) على الثقة التي عبرا عنها في اختيار جنيف" مكانا لقمة الرئيسين.

ومن المتوقع أن تعقد قمة بوتين-بايدن في 16 يونيو الجاري في جنيف، وستتناول مسائل الاستقرار الاستراتيجي ومكافحة جائحة فيروس كورونا، وأهم المحاور الدولية والنزاعات الإقليمية.

وتزيد واشنطن بانتظام عقوباتها على موسكو، مستخدمة "الوضع في مجال حقوق الإنسان" كذريعة لفرض قيود جديدة.

بدورها أدرجت روسيا الولايات المتحدة على قائمة الدول غير الصديقة بالنسبة لها. وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن العلاقات بين البلدين تقع حاليا في مأزق، مضيفة أن أهم شيء اليوم هو إيجاد وسيلة للخروج منه.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا