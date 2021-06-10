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ولاية فيكتوريا الأسترالية تسجل ارتفاعا طفيفا بإصابات كورونا

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ولاية فيكتوريا الأسترالية تسجل ارتفاعا طفيفا بإصابات كورونا
Reuters
فيروس كورونا في أستراليا
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أعلنت ولاية فيكتوريا الأسترالية عن تسجيل ارتفاع طفيف بعدد الإصابات بفيروس كورونا اليوم الخميس، وذلك تزامنا مع استعداد عاصمة الولاية ملبورن للخروج من إغلاق صارم دام أسبوعين.

وأشارت سلطات الولاية إلى أنه تم تسجيل 4 إصابات جديدة مقابل إصابة واحدة في اليوم السابق، مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 90.

وستخرج ملبورن من الإغلاق كما هو مخطط ليل الخميس، مع الإبقاء على بعض القيود على السفر والتجمعات التي قد تستمر على الأرجح لأسبوع آخر.

 

المصدر: "رويترز"

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