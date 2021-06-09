تركيا: الخلافات مع فرنسا بشأن الصراع في ليبيا تقلصت بعد أداء الحكومة الليبية اليمين

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن الخلافات بين أنقرة وباريس بشأن الصراع في ليبيا تقلصت منذ أن أدت الحكومة الليبية الجديدة اليمين.

وفي تصريح لقناة "تي آر تي" التركية، قال تشاووش أوغلو إن "العلاقات بين الدولتين الحليفتين في حلف شمال الأطلسي تسير في اتجاه إيجابي بعد أشهر من التوتر".

وأضاف أن "فرنسا تريد التعاون مع تركيا في إفريقيا لتجاوز الخلافات"، مشيرا إلى أن "العلاقات الثنائية ستتم مناقشتها بالتفصيل خلال اجتماع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في قمة الناتو في الأسابيع المقبلة".

وكانت أنقرة وباريس على خلاف حول مجموعة من القضايا في الأشهر الأخيرة، بينها سبل الحل في ليبيا وسوريا والنزاع على موارد الطاقة في شرق المتوسط، حيث تبادل أردوغان وماكرون الانتقادات اللاذعة في عدة مناسبات.







المصدر: "رويترز"





