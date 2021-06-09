استطلاع: نصف الأمريكيين يعتبرون أن كورونا تسرب من مختبر صيني

يعتقد عدد كبير من الأمريكيين أن فيروس كورونا تسرب من مختبر في مدينة ووهان الصينية، حسب استطلاع جديد للرأي أجرته مؤسسة Morning Consult.

ويعتقد 46% من الأمريكيين أن كوفيد-19 تسرب من مختبر، بينما يعتقد 26٪ أن الفيروس بدأ بشكل طبيعي و28٪ يقولون إنهم لا يعرفون أو ليس لديهم رأي في ذلك.

وأظهر الاستطلاع الذي شمل 2200 شخص في الفترة من 4 إلى 7 يونيو، أن الأمريكيين منقسمون بشكل كبير على أسس حزبية حول منشأ الفيروس.

وكشف الاستطلاع أن 70٪ من الجمهوريين يؤمنون بنظرية التسرب من مختبر، بينما يؤمن 41٪ فقط من المستقلين و32٪ من الديمقراطيين بهذه النظرية.

أما بالنسبة إلى نظرية الانتشار الطبيعي، فيعتقد 40٪ من الديمقراطيين أن كورونا نشأ بشكل طبيعي و22٪ من المستقلين و11٪ فقط من الجمهوريين.

المصدر: "فوربس"