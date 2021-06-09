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جونسون: من السابق لأوانه رفع الإغلاق العام

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جونسون: من السابق لأوانه رفع الإغلاق العام
Reuters
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اعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه من السابق لأوانه البتّ في رفع الإغلاق العام في الـ21 من يونيو الجاري.

وأشار جونسون إلى أن البيانات حول ما إذا اللقاح يوفر حماية كافية من الانتشار السريع لمتغير "دلتا" من فيروس كورونا، لا تزال قيد التقييم.

وقال جونسون "أعتقد أن ما يمكن للجميع رؤيته بوضوح شديد هو أن الحالات ترتفع وفي بعض الحالات يرتفع معدل العلاج بالمستشفيات"، مبينا أن " ما نحتاج إلى تقييمه هو مدى الحماية التي أمنها اللقاح للسكان حتى نتمكن من المضي قدما إلى المرحلة التالية. وهذا ما سننظر إليه".

وكانت هيئة الصحة العامة في بريطانيا أعلنت أن متحور "دلتا" من كورونا المسجل لأول مرة في الهند، هو الأكثر انتشارا، وقد تزيد احتمالات دخول المصابين به للمستشفى مقارنة بمصابي متحور "ألفا".

المصدر: "رويترز"

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