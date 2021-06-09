"القائمة الموحدة": لا اتفاق نهائيا مع "التغيير" والحكومة الجديدة لن تقام ما لم تتم تلبية مطالبنا

قال نائب في الكنيست الإسرائيلي عن "القائمة العربية الموحدة" إن الاتفاق الائتلافي المبرم بين حزبه و"معسكر التغيير" المعارض لبنيامين نتيناهو هو "اتفاق مبدئي وغير نهائي".

ونقل موقع "بانيت" العبري عن النائب سعيد الخرومي تأكيده غياب اتفاق نهائي بين "القائمة الموحدة" و"معسكر التغيير" بشأن صحراء النقب، مشيرا إلى أن ما تم تداوله في وسائل إعلام ليس سوى "تسريبات لبعض المقترحات التي عرضت ورفضت قبل أسبوع تقريبا".

وردا على سؤال عما إذا كان من الممكن أن يؤدي فشل الطرفين في التوصل إلى اتفاق نهائي إلى تراجع "القائمة العربية الموحدة" عن دعم تشكيل الحكومة الجديدة، قال النائب: "طبعا".

وذكر: "لا يزال التفاوض مستمرا بشأن النقب بالذات، وإذا لم تتم تلبية الحد الأدنى من تطلعات وآمال أهلنا فإنه لن يكون اتفاق".

وأشار الخرومي أن أن كثيرا من الوقت لا يزال متوفرا للتوصل إلى الاتفاق قبل التصويت في الكنيست على منح الثقة للحكومة الجديدة الذي من المقرر أن يجري الأحد القادم.

ويحتاج "معسكر التغيير" الذي يضم أحزابا من اليمين واليسار والوسط إلى دعم "قائمة العربية الموحدة" برئاسة منصور عباس لتجاوز عتبة الـ60 مقعدا في الكنيست أي مستوى الدعم الذي سيتيح له تشكيل الحكومة وعزل رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو عن الحكم.

المصدر: "بانيت"