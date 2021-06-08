الدفاع الأرمنية تعلن إقصاء قائدي وحدتين عسكريتين

أعلنت وزارة الدفاع الأرمنية عن إقصاء قائدي وحدتين في الجيش الأرمني وإحالتهما للتحقيق.

وأشارت وزارة الدفاع في بيان لها يوم الثلاثاء، إلى أنها فتحت تحقيقا مع العقيد تاديفوسيان والعقيد غيفوركيان، وأعفتهما من مهام الخدمة حتى إتمام التحقيق، دون أن تذكر سبب فتح التحقيق.

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من جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام أرمنية بأن إقصاء قائدي الوحدتين المتمركزتين على حدود أرمينيا، إحداهما على الحدود مع إيران والثاني مع أذربيجان، جرى بسبب رفضهما تنفيذ مطالب القيادة "بضمان الأصوات" لصالح حزب رئيس الوزراء المستقيل نيكول باشينيان في وحدتيهما أثناء الانتخابات البرلمانية.

يذكر أن رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان قدم استقالته يوم 25 أبريل على خلفية أزمة سياسية حادة والتوترات على الحدود مع أذربيجان.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات البرلمانية في أرمينيا يوم 20 يونيو الجاري.

المصدر: إنترفاكس