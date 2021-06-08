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وزارة العدل الأمريكية تتخذ مجموعة خطوات للحد من "عنف السلاح"

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وزارة العدل الأمريكية تتخذ مجموعة خطوات للحد من
Reuters
نصب Gun Violence Memorial في واشنطن لتكريم ضحايا العنف المسلح
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أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها اتخذت خطوات للحد من "عنف السلاح"، من بينها معالجة استخدام أجهزة التثبيت التي تحول المسدسات إلى بنادق وإخضاعها لمتطلبات قانون الأسلحة النارية.

كما أعلنت وزارة العدل أنها أقرت تشريعا نموذجيا يسمح للولايات بصياغة "أوامر الحماية من المخاطر الشديدة"، والتي تعرف أيضا باسم قوانين العلم الأحمر، والتي تسمح للمحاكم بمنع الأشخاص الذين يمرون بأزمة مؤقتا من الوصول إلى سلاح ناري.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إن "وزارة العدل أعلنت خطوتين جديدتين لوقف وباء العنف المسلح في بلادنا، وذلك بعد إعلان الرئيس جو بايدن والمدعي العام مريك غارلاند في أبريل الماضي عن مجموعة من الإجراءات الأولية".

وأشارت إلى أن "هذا جزء من التزام الرئيس طويل الأمد بالتصدي لهذه الآفة التي تحصد أرواح عدد كبير جدا من الأفراد".

من جهته، قال غارلاند في بيان إن وزارة العدل تريد اتخاذ "خطوات ملموسة" للحد من عنف السلاح، مضيفا: "اليوم نواصل الوفاء بوعدنا بالمساعدة في إنقاذ الأرواح مع حماية حقوق الأمريكيين الملتزمين بالقانون... نحن نرحب بفرصة العمل مع المجتمعات المحلية في الأسابيع والأشهر المقبلة للوصول إلى هدفنا المشترك بإنهاء عنف السلاح".

المصدر: The Hill

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