زعيم كتالوني انفصالي مسجون يعترف بأخطائه ويمهد الطريق لتخفيف التوتر في إسبانيا

اعترف أحد أبرز زعماء إقليم كتالونيا الانفصاليين المسجونين بأن معسكره أخطأ ويحتاج لتعديل استراتيجياته، في خطوة قد تدعم جهود سلطات إسبانيا في تخفيف حدة التوتر في الإقليم.

وقال أوريول جونكيراسن الزعيم الانفصالي الكتالوني إنه "ما زال يؤيد استقلال الإقليم عن إسبانيا".

وأضاف: "يجب السعي إلى هذا الاستقلال بشكل مختلف".

وسجن يونكيراس لدوره في تنظيم استفتاء غير مصرح به في عام 2017، وفي إعلان استقلال كتالونيا الذي دام لفترة وجيزة بعد الاستفتاء.

وكانت محاولة الاستقلال أكبر أزمة تشهدها إسبانيا منذ عشرات السنين، ومازالت أصداؤها تتردد حتى الآن وتركت الزعماء يجاهدون في مواجهة تحدي يتمثل في كيفية التعامل مع المنطقة.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن عددا أقل بقليل من نصف سكان كتالونيا يريدون الاستقلال.

المصدر: "رويترز"