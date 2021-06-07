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"خسائر صادمة".. 150 شخصا بين قتيل وجريح بصفوف القوات الأفغانية خلال يوم

أخبار العالم

Reuters
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كشف مسؤولون كبار بالحكومة الأفغانية اليوم الاثنين أن 150 على الأقل من قوات الأمن قتلوا أو أصيبوا خلال آخر 24 ساعة وسط تصعيد مسلحي "طالبان" هجماتهم تزامنا مع انسحاب القوات الأجنبية.

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وقال مسؤول كبير طلب عدم ذكر اسمه لعدم السماح له بالتحدث لوسائل الإعلام: "على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية، للأسف سقط أكثر من 157 (قتيلا ومصابا) من القوات".

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤولين الذين طلبوا أيضا عدم ذكر أسمائهم، أن قتالا يدور حاليا في 26 إقليما من إجمالي 34 في البلاد، ووصف أحدهم عدد القتلى والمصابين بأنه "مرتفع بشكل صادم".

وتقول الحكومة إن الاشتباكات زادت مع مضي الولايات المتحدة قدما في عملية سحب كل قواتها المتبقية بحلول 11 سبتمبر.

وتجمدت إلى حد كبير المحادثات السياسية بين الحكومة و"طالبان" مع سحب واشنطن لقواتها بعد 20 عاما من الغزو الأمريكي الذي أطاح بـ"طالبان" من السلطة.

وتبادل الجانبان الاتهامات ببدء الاستفزازات وبالإخفاق في وقف الهجمات على المدنيين.

المصدر: "رويترز"

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