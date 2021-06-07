الكرملين يدعو الولايات المتحدة للخروج من "الحلقة المفرغة" للعقوبات

أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الولايات المتحدة فرضت على روسيا أكثر من 90 عقوبة خلال تاريخها، مضيفا أن العقوبات في العلاقات مع روسيا لا تعمل.

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وقال بيسكوف أمام الصحفيين، اليوم الاثنين: "الشيء الوحيد الذي لا يزال واضحا هو أن سياسة العقوبات لا تزال مستمرة. وفرضت الولايات المتحدة أكثر من 90 عقوبة على بلادنا عبر التاريخ. وطبعا تمثل هذه العقوبات حلقة مفرغة. ومن الضروري نظريا الخروج منها، لأن العقوبات لا تسمح بتحقيق أي هدف".

وأضاف: "ويتم فرض العقوبات ليس بهدف تحقيق شيء معين، لأنها لا تساعد في تحقيقه. إنها ليست الأداة التي تعمل في العلاقات مع موسكو. ولا يعمل شيء في العلاقات مع موسكو إلا الحوار المعتمد على الاحترام المتبادل".

المصدر: نوفوستي