مشروع قانون في الكونغرس يدعو إدارة بايدن لفرض عقوبات على "السيل الشمالي 2"

تقدم عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، فريد كيلير، الثلاثاء، بمشروع قانون ينص على الإعادة الفورية لعقوبات الولايات المتحدة ضد الشركة المشغلة لمشروع "السيل الشمالي 2".

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وقال كيلير، الجمهوري من ولاية بنسلفانيا، في بيان صدر عن مكتبه، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، "يسعى بكل ما في وسعه إلى تدمير استقلال أمريكا في مجال الطاقة، وتتمثل نتيجة ذلك في الأسعار المرتفعة بشكل حاد للطاقة وتدمير فرص العمل التي تغذي الأسر في هذا القطاع وإضعاف مواقع الولايات المتحدة في الساحة العالمية".

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية يوم 20 مايو تخليها عن العقوبات على شركة "Nord Stream 2"، التي تتخذ من سويسرا مقرا له وتشغل مشروع خط أنابيب الغاز من روسيا إلى ألمانيا "السيل الشمالي 2"، موضحة أنه هذا يخدم المصلحة القومية للولايات المتحدة.

وقبل ذلك قال البيت الأبيض إن منع إكمال بناء الخط سيكون صعبا لأنه قد شارف على الانتهاء.

لكن لاحقا فرضت إدارة بايدن عقوبات على مجموعة مؤسسات وسفن روسية تشارك في تنفيذ هذا المشروع.

المصدر: وكالات