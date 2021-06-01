وفد ألماني رفيع يتوجه إلى الولايات المتحدة لبحث "السيل الشمالي 2"

أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادر إعلامية ألمانية بأن وفدا ألمانيا رفيع المستوى توجه إلى واشنطن لمناقشة مشروع الغاز "السيل الشمالي 2" الروسي الأوروبي المشترك.

وحسب مصادر مؤسسة "فونكه" الإعلامية الألمانية، فإن الوفد يضم يان هيكر مساعد المستشارة أنغيلا ميركل لشؤون السياسة الخارجية، ومستشارها للشؤون الاقتصادية لارس هيندريك ريلر.

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ومن المقرر أن يلتقي الوفد مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك ساليفان والممثلة التجارية كاثرين تاي.

ومن بين المواضيع التي من المقرر بحثها المشاكل في العلاقات بين البلدين، بما فيها الرسوم التجارية على الفولاذ والألمنيوم التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

المصدر: "بلومبرغ"