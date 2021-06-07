زاخاروفا تعلق على دعوة ستولتنبرغ للحوار بين روسيا والناتو

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن روسيا لا تتخلى عن الحوار مع حلف الناتو وهي جاهزة لبحث مسائل تخفيف حدة التوتر ولكن بمشاركة خبراء عسكريين.

إقرأ المزيد

وردا على التصريحات الأخيرة للأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ والتي مفادها أنه يدعو روسيا لاستئناف الحوار مع الناتو، كتبت زاخاروفا على صفحتها في "تلغرام"، اليوم الاثنين: "إن روسيا لا تتخلى عن الحوار مع الناتو وهي جاهزة للبحث الحقيقي لمسائل تخفيف حدة التوتر ومنع وقوع الحوادث. لكن هذه المحادثات لا معنى لها بدون مشاركة الخبراء العسكريين".

وأفادت صحيفة "Die Welt" الألمانية سابقا بأن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، اقترح استئناف إجراء لقاءات في إطار مجلس روسيا-الناتو. وقال ستولتنبرغ في حديثه للصحيفة: "إننا قد دعينا الحكومة الروسية لعقد اجتماع جديد منذ أكثر من عام، لكننا لم نتلق جوابا إيجابيا".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عبر عن استعداد موسكو لاستئناف الحوار في إطار مجلس روسيا - الناتو، مشيرا إلى ضرورة أن يبدأ ذلك بالاتصالات بين العسكريين بهدف تقييم الوضع الحقيقي على الأرض، لا سيما على ضوء انتهاك الحلف الاتفاقيات المبرمة في أواخر التسعينات والتي التزم بموجبها بعدم نشر قوات قتالية كبيرة على أراضي أعضائه الجدد.

المصدر: نوفوستي



