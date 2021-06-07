ستولتنبرغ يدعو موسكو للمشاركة في مجلس روسيا - الناتو

قبل أيام من قمة حلف الناتو المقررة في بروكسل في 14 يونيو، دعا الأمين العام للمنظمة ينس ستولتنبرغ روسيا للعودة إلى المشاركة في اجتماعات مجلس روسيا - الناتو.

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وقال ستولتنبرغ لصحيفة "فيلت" الألمانية اليوم الاثنين: "أود أن أدعو روسيا مرة أخرى للمشاركة في اجتماع مجلس روسيا - الناتو في أقرب وقت ممكن. لدينا العديد من الموضوعات للمناقشة والتي تتماشى والمصالح المشتركة لحلف شمال الأطلسي وروسيا".

وذكر ستولتنبرغ أن المجلس لم ينعقد منذ 19 شهرا، وأن الناتو قبل أكثر من سنة دعا الحكومة الروسية لعقد اجتماع جديد، دون أن يتلقى ردا إيجابيا، وأضاف: "الكرة الآن في ملعب روسيا".

وحسب ستولتنبرغ، فإنه يمكن لروسيا والناتو بحث جملة من المواضيع مثل تبادل المعلومات حول المناورات العسكرية لمنع سوء التفاهم والتصعيد المحتمل، إضافة إلى مسألة ضمان "الشفافية الكافية" للأنشطة العسكرية لكل من الطرفين لتجنب الحوادث غير المقصودة في الجو والبحر.

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وقال ستولتنبرغ: "وصلت العلاقات بين الناتو وروسيا إلى مستوى منخفض لم نعرفه منذ نهاية الحرب الباردة. والحوار هو أفضل طريقة لتجاوز التوترات".

وفي وقت سابق، عبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن استعداد موسكو لاستئناف الحوار في إطار مجلس روسيا - الناتو، مشيرا إلى ضرورة أن يبدأ ذلك بالاتصالات بين العسكريين بهدف تقييم الوضع الحقيقي على الأرض، لا سيما على ضوء انتهاك الحلف الاتفاقيات المبرمة في أواخر التسعينات والتي التزم بموجبها بعدم نشر قوات قتالية كبيرة على أراضي أعضائه الجدد.

المصدر: "نوفوستي"