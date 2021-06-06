بريطانيا.. 5 ثوان لإزالة أبراج التبريد بمحطة قديمة للكهرباء- فيديو

استغرقت عملية إزالة أبراج التبريد بمحطة راغلي الكهروحرارية التاريخية في ستافورد شاير في بريطانيا بتفجير مسيطر عليه، 5 ثوان فقط.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن "عملية الهدم المسيطر عليها للأبراج استغرق 5 ثوان فقط"، حيث تعد الأبراج التي يزيد ارتفاعها عن 117 مترا، أحد أبرز الهياكل في ساوث ستافورد شاير منذ الخمسينات.

ووفرت محطة توليد الكهرباء التي تعمل بالفحم، الكهرباء لملايين المنازل لعقود، وكانت واحدة من رموز صناعة الفحم في المنطقة.

ونظمت شركة الهدم "إنجي"، بثا مباشرا للعملية، حتى لا ينظم الذين يرغبون في رؤية الانفجار الخاضع للسيطرة حشدا من الناس.

وتوقفت المحطة عن العمل عام 2016، فيما تشير التسريبات إلى أنه "من المقرر بناء منازل في موقع أبراج التبريد".



المصدر: "إنترفاكس"