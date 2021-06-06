أول تعليق لنتنياهو على التسجيل الصوتي الذي نشرته "كتائب القسام"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان مساء يوم الأحد، إن التسجيل الصوتي الذي نشرته "كتائب القسام" تلاعب رخيص، مضيفا أنه "يدرك جيدا محنة غولدين وشاؤول ومنغستو والسيد".

وأفاد ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن تل أبيب ستعمل بإصرار ومسؤولية لاستعادة أبنائها العسكريين والمدنيين.

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ونشرت"كتائب القسام" يوم الأحد تسجيلا صوتيا لأحد الجنود الأسرى لديها يقول فيه: "أنا الجندي الإسرائيلي الموجود في الأسر لدى كتائب القسام، أتمنى أن إسرائيل تعمل على استعادتنا.. أتساءل هل زعماء الدول يفرقون بين الأسرى الجنود، وهل يتطرقون لهم ويعملون على إطلاق سراحهم؟ إنني أموت كل يوم من جديد، وأشعر بالأمل في أن أكون مع عائلتي عما قريب".

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن الصوت الذي بثته "كتائب القـسام" يعود لأحد الجنود الأسرى في غزة، مؤكدة أنه يدعى أڤرهام منغستو.

وتعقيبا على ذلك، قالت والدة أڤرهام منغستو: "بشكل لا لبس فيه.. هذا ليس ابني".

وأضافت "هذا ليس صوته.. أنا أنتظر ابني وآمل في أن ألتقي به".

אימו של אברה מנגיסטו מגיבה להקלטה של חמאס: "חד משמעית – לא מדובר בבני"https://t.co/sQmjo9PydD — כאן חדשות (@kann_news) June 6, 2021

المصدر: وكالات