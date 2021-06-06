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المكسيك.. مصرع 3 عمال وفقدان 3 بانهيار منجم للفحم شمال البلاد

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المكسيك.. مصرع 3 عمال وفقدان 3 بانهيار منجم للفحم شمال البلاد
Reuters Daniel Becerril
منجم فحم في المكسيك
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انتشلت فرق الإنقاذ المكسيكية جثتي اثنين من عمال منجم فحم صغير شمالي البلاد، بعد انهياره بشكل جزئي جراء الفيضانات، ليرتفع عدد قتلى الانهيار إلى ثلاثة.

ولا يزال ثلاثة عمال في عداد المفقودين، مع تواصل جهود البحث.

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وانهار المنجم الصغير في ولاية كواويلا الحدودية شمال المكسيك بسبب الفيضانات، حيث تسود شكاوى منذ سنوات من افتقار مناجم الفحم لإجراءات السلامة.

وذكر مكتب الدفاع المدني الاتحادي أن رجال الإنقاذ عملوا طوال الليل بحثا عن المفقودين.

وقال الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إن سدا انهار، ما تسبب في حدوث فيضان.

أرسل الجيش فريقا مكونا من 28 عضوا متخصصا في البحث عن الضحايا، إضافة الى كلبين مدربين، في إطار جهود البحث عن الضحايا والمفقودين.

 

المصدر: "أسوشيتدبرس"

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