مقتل شخصين في انهيارات أرضية بمخيم للروهينغا في بنغلاديش
Reuters
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قال مسؤولون إن اثنين من مسلمي الروهينغا لقيا حتفهما يوم السبت بعد أن تسببت الأمطار الموسمية الغزيرة في انهيارات أرضية في مخيمات اللاجئين في جنوب بنغلاديش.
وقال محمد شمسود دوزا، المسؤول الثاني عن اللاجئين في حكومة بنغلاديش، "لدينا معلومات عن مقتل رجل وامرأة في الانهيارات الأرضية".
وأضاف محمد شمسود دوزا نحاول الحصول على تفاصيل.
ويعيش ما يقرب من مليون من الروهينغا في مخيمات بائسة في منطقة كوكس بازار الحدودية في بنغلاديش، أكبر تجمع للاجئين في العالم، منذ فرارهم من حملة عسكرية في ولاية راخين في ميانمار قبل ما يقرب من 4 سنوات.
المصدر: رويترز