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نيودلهي تستعد للتعامل مع ذروة تسجيل 37 ألف إصابة كورونا يوميا

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نيودلهي تستعد للتعامل مع ذروة تسجيل 37 ألف إصابة كورونا يوميا
Reuters
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قال رئيس وزراء حكومة العاصمة الهندية نيودلهي، إن المدينة تستعد للتعامل مع ذروة في إصابات كورونا في المستقبل تصل إلى 37 ألف حالة يوميا، كما أعلن عن تخفيف جزئي لإجراءات العزل العام.

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وأضاف أرفيند كيجريوال خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، أن نيودلهي تستعد أيضا لزيادة القدرة على تخزين الأكسجين إلى 420 طنا وستنشئ مختبرات لتحديد تسلسل الحمض النووي الوراثي (الجينوم) من أجل دراسة سلالات فيروس كورونا.

المصدر: "رويترز"

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