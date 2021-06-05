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الصين تتوعد بالرد على حظر بايدن الاستثمار بشركات صينية

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الصين تتوعد بالرد على حظر بايدن الاستثمار بشركات صينية
Reuters
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دانت وزارة الخارجية الصينية توقيع الرئيس الأمريكي أمرا بحظر الاستثمار في عشرات الشركات الصينية، مؤكدة أن بكين ستتخذ إجراءات لحماية حقوق ومصالح شركاتها.

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وقال وانغ ون بين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، خلال مؤتمر صحفي، إن بلاده تعارض قرار بايدن، مضيفا أن "الحكومة الأمريكية تعمم مفهوم الأمن القومي، وتسيء استغلال سلطة الدولة وتقمع بلا ضمير الشركات الصينية وتقيدها".

وأوضح وانغ أن ما قام به الجانب الأمريكي قوض قواعد السوق ونظامها، وأضر بالحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية وكذلك مصالح المستثمرين العالميين بما في ذلك مصالح المستثمرين الأمريكيين. وحض الإدارة الأمريكية على سحب القرار وتوفير بيئة تجارية واستثمارية عادلة ومنصفة وغير تمييزية للشركات الصينية.

وأضاف وانغ أن "الصين ستتخذ الإجراءات الضرورية لتحمي بشكل حازم الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقع أمرا تنفيذيا الخميس الماضي يضع 59 شركة صينية على القائمة السوداء ويحظر على الكيانات الأمريكية الاستثمار فيها.

المصدر: شينخوا

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