بايدن يوقع مرسوما يحظر على الأمريكيين شراء أسهم 59 شركة صينية
Reuters
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وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن مرسوما يمنع الأمريكيين من شراء أسهم 59 شركة صينية، وفقا لما نشرته الخدمة الصحفية للبيت الأبيض اليوم الخميس.
ويتعلق الأمر التنفيذي بالشركات التي تراها واشنطن مرتبطة بقطاع الدفاع في جمهورية الصين الشعبية.
وتضم القائمة 59 شركة، منها شركات تعمل في قطاعي الطيران والفضاء في الصين.
وقال البيت الأبيض: "الأمر التنفيذي يحظر على المواطنين الأمريكيين شراء أو بيع أي أوراق مالية يتم تداولها علنا".
المصدر: RT