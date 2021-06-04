ظريف: على واشنطن أن تتوقف عن استخدام الحرب الاقتصادية ضد إيران

شدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على ضرورة أن تعود الولايات المتحدة بالكامل إلى التزاماتها، وتتوقف عن محاولة استخدام الحرب الاقتصادية ضد إيران كـ"نفوذ" تفاوضي.

وكتب ظريف على "تويتر": "على واشنطن أن تعود بالكامل لتنفيذ التزاماتها وأن تتوقف عن محاولة استخدام الحرب الاقتصادية غير القانونية ضد إيران كنفوذ تفاوضي".

وأضاف: "يجب مناقشة القضايا الثنائية والقنصلية بين البلدين بشكل كامل".

Agreed in phone call with FM @DominicRaab on need to resume full compliance with the JCPOA.



Underlined that US must return fully to its obligations & cease trying to use unlawful economic war against Iran as negotiating “leverage".



Also discussed bilateral & consular issues. — Javad Zarif (@JZarif) June 4, 2021

وأعلن كبير المفاوضين الإيرانيين في مفاوضات فيينا عباس عراقجي، أن "الولايات المتحدة أبدت استعدادها لرفع جزء ملموس من عقوباتها عن طهران، لكن الأخيرة تطالب بالمزيد".

وأضاف في تصريحات سابقة: "سلمت إلينا معلومات من الجانب الأمريكي بأنهم جادون برغبتهم في العودة إلى الاتفاق النووي وأعلنوا حتى الآن استعدادهم لرفع جزء كبير من عقوباتهم".

وأشار إلى أن "العرض الأمريكي ليس كافيا من وجه نظر طهران، لذلك ستتواصل المشاورات ما لم تتم تلبية كل مطالبنا".

المصدر: RT