 
مباشر

ظريف: على واشنطن أن تتوقف عن استخدام الحرب الاقتصادية ضد إيران

أخبار العالم

ظريف: على واشنطن أن تتوقف عن استخدام الحرب الاقتصادية ضد إيران
Reuters
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qjy3

شدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على ضرورة أن تعود الولايات المتحدة بالكامل إلى التزاماتها، وتتوقف عن محاولة استخدام الحرب الاقتصادية ضد إيران كـ"نفوذ" تفاوضي.

وكتب ظريف على "تويتر": "على واشنطن أن تعود بالكامل لتنفيذ التزاماتها وأن تتوقف عن محاولة استخدام الحرب الاقتصادية غير القانونية ضد إيران كنفوذ تفاوضي".

وأضاف: "يجب مناقشة القضايا الثنائية والقنصلية بين البلدين بشكل كامل".

وأعلن كبير المفاوضين الإيرانيين في مفاوضات فيينا عباس عراقجي، أن "الولايات المتحدة أبدت استعدادها لرفع جزء ملموس من عقوباتها عن طهران، لكن الأخيرة تطالب بالمزيد".

وأضاف في تصريحات سابقة: "سلمت إلينا معلومات من الجانب الأمريكي بأنهم جادون برغبتهم في العودة إلى الاتفاق النووي وأعلنوا حتى الآن استعدادهم لرفع جزء كبير من عقوباتهم".

وأشار إلى أن "العرض الأمريكي ليس كافيا من وجه نظر طهران، لذلك ستتواصل المشاورات ما لم تتم تلبية كل مطالبنا".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا