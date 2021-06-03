ظريف يرد على حرمان الأمم المتحدة إيران من التصويت في اجتماع أممي

احتج وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على حرمان الأمم المتحدة بلاده من حق التصويت في اجتماع أممي، لتأخرها في دفع المبالغ المترتبة على عضويتها في الأمم المتحدة.

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وقال ظريف في تغريدة له على "تويتر": "الشيء الذي لم يؤخذ في نظر الاعتبار الإرهاب الاقتصادي للولايات المتحدة، التي منعت إيران من دفع الأموال لشراء المواد الغذائية فما بالك بدفع مستحقات الأمم المتحدة المتأخرة".

وأشار إلى أنه بعث برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

ونبه ظريف إلى أنه باستطاعة الأمم المتحدة أن تأخذ مستحقاتها من 110 مليون دولار التي قامت الولايات المتحدة بقرصنتها وسرقتها.

In “black is white” world, UN deprived Iran of its voting rights in the #UNGA as we’re in arrears.



Not considered: US #EconomicTerrorism prevents Iran paying for FOOD, let alone UN dues



My letter to @antonioguterres:



ps: UN can also collect from $110M US stole in recent piracy pic.twitter.com/xe30TsxP8f — Javad Zarif (@JZarif) June 3, 2021

المصدر: RT + وكالات