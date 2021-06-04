أردوغان يعلن عن اكتشاف 135 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في البحر الأسود

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة عن اكتشاف 135 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في حقل صقاريا بالبحر الأسود.

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وقال أردوغان، إن بلاده اكتشفت كميات جديدة من الغاز الطبيعي في جنوب البحر الأسود ليرتفع إجمالي احتياطي الغاز المكتشف في البحر الأسود إلى 540 مليار متر مكعب.

وفي حديثه خلال حفل الافتتاح في إقليم زونجلداك المطل على البحر الأسود، قال أردوغان إن "أنشطة التنقيب في محيط موقع "أماسرا-1" مستمرة ونتطلع لورود أخبار سارة جديدة من هذه المنطقة".

وفي العام الماضي، اكتشفت سفينة حفر الفاتح التركية 405 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في حقل ساكاريا بمنطقة غرب البحر الأسود، في أكبر اكتشاف في البلاد.

وذكر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قبل أيام، أنه سيزف بشرى جديدة يوم الجمعة المقبل، حول اكتشافات بلاده للغاز والنفط في البحر الأسود.

المصدر: رويترز+الأناضول