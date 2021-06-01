أردوغان: سأعلن الجمعة بشرى جديدة حول اكتشافات للغاز والنفط في البحر الأسود

ذكر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه سيزف بشرى جديدة يوم الجمعة المقبل حول اكتشافات بلاده للغاز والنفط في البحر الأسود.

وقال أردوغان، في مقابلة مع قناة "TRT" التركية، مساء الثلاثاء، إنه سيعلن عن "بشرى جديدة" حول اكتشافات للغاز الطبيعي والنفط الجمعة أثناء حفل افتتاح في محافظة زونجلداك المطلة على البحر الأسود.

وأضاف أردوغان أنه سيجري اتصالا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع سفينة الحفر والتنقيب التركية "قانوني".

يتبع...