أردوغان: اقتصادنا سيحقق انتعاشا مهما العام الجاري

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد التركي انتعاشا مهما العام الجاري.

وجاء ذلك في كلمة له اليوم الخميس خلال اجتماع لحزب "العدالة والتنمية" في جزيرة الديمقراطية والحريات قبالة مدينة اسطنبول.

وأشار إلى أن زيادة في إنتاج النفط بتركيا، وقال أردوغان: "بعد آخر 3 اكتشافات تجاوز متوسط ​​إنتاج شركة النفط التركية 61 ألف برميل يوميا خلال العام الجاري

وتابع قائلا: "إضافة إلى الآبار الجديدة بدأنا إنتاج النفط من آبار تم ردمها سابقا بحجة أنها لا تحتوي على نفط، واكتشفنا بالفعل نفطا في ثلاثة منها الشهر الماضي".

وكان الرئيس التركي قد أعرب أمس عن ثقته بأن يسجل نمو اقتصاد البلاد طفرة خلال العام الحالي 2021، بشكل يتجاوز كافة التقديرات.

وأشار أن الحكومة التركية استنفرت كافة إمكاناتها وقدراتها للحفاظ على صحة أبناء الشعب وأمنهم وعملهم ولقمة عيشهم طوال 14 شهرا من عمر جائحة كورونا.

المصدر: الأناضول