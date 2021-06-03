فرنسا.. متوسط وفيات كوفيد-19 اليومي دون الـ100 لأول مرة منذ أكتوبر

أظهرت بيانات رسمية فرنسية يوم الخميس أن متوسط الوفيات اليومية بمرض كوفيد-19 في البلاد خلال سبعة أيام، تراجع إلى ما دون الـ100 حالة للمرة الأولى منذ 27 أكتوبر الماضي.

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وسجلت فرنسا 70 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 109 آلاف و828 حالة، وهو ثامن أعلى عدد بالعالم.

وأفادت السلطات الصحية بتسجيل 8161 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 5.69 مليون، وهو رابع أكبر عدد في العالم.

المصدر: رويترز