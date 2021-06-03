أبخازيا تنتقد تصريحات أردوغان بشأن "وحدة أراضي جورجيا"

استنكرت وزارة خارجية أبخازيا تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول ضرورة تسوية الخلاف بين جورجيا وأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، استنادا لمبدأ "وحدة أراضي جورجيا".

وقالت خارجية أبخازيا في بيان لها اليوم الخميس، إنها "تستغرب" التصريحات التي أدلى بها أردوغان خلال زيارة رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي لتركيا، بشأن "تسوية الخلافات بين أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، وجورجيا بطريقة سلمية على أساس وحدة أراضي جورجيا".

وأوضحت الخارجية أنها تشاطر تركيا موقفها بشأن التسوية السلمية، لكن على أردوغان "إذا كان يسعى بالفعل إلى أداء دور بناء في المنطقة"، أن يتخلى عن التصريحات حول "دعم وحدة الأراضي الوهمية لجورجيا".

وأكدت أن الموقف التركي بشأن "وحدة أراضي جورجيا" يشوه الواقع في المنطقة، داعية "جميع القوى الإقليمية البناءة في المنطقة إلى أن تلفت انتباه شركائها الجورجيين إلى ضرورة إقامة علاقات متكافئة وعادلة مع أبخازيا".

يذكر أن أبخازيا أعلنت انفصالها عن جورجيا مطلع التسعينات مع تفكك الاتحاد السوفيتي.

وفي عام 2008 اعترفت روسيا وعدة دول أخرى باستقلال أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية عن جورجيا في أعقاب الجهوم العسكري الجورجي على مدينة تسخينفال بأوسيتيا الجنوبية، التي كانت تسعى للاستقلال عن تبيليسي منذ التسعينات أيضا.

المصدر: نوفوستي