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اتفاق إسرائيلي إماراتي على إقامة معهد لأبحاث المياه

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اتفاق إسرائيلي إماراتي على إقامة معهد لأبحاث المياه
AFP ROBYN BECK
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وقعت جامعة تل أبيب وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، اتفاقا لإقامة معهد إسرائيلي إماراتي مشترك لأبحاث المياه.

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ويعد هذا الاتفاق الأول من نوعه الذي يتم توقيعه بين جامعة إسرائيلية وجامعة عربية.

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فإن معهد أبحاث المياه سيقام كجزء من تعاون بين شركة "ووترجان" الإسرائيلية وشركة "الظاهرة" الإماراتية في مجال أمن المياه والغذاء، ويشمل التعاون بين الشركتين إقامة مصنع لشركة "ووترجان" في الإمارات يقوم بتوفير أجهزة الشركة لإنتاج مياه الشرب من الهواء إلى دول المنطقة وإفريقيا.

وبحسب الاتفاق، فإن دولة الإمارات ستقوم بتركيب المئات من هذه الأجهزة في أنحاء البلاد، بالإضافة إلى أن مباحثات تجري لتركيب الأجهزة لدول أخرى في الشرق الأوسط والخليج.

 

المصدر: إسرائيل 24

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