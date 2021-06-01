إسرائيل تعتزم فتح مكتب اقتصادي في أبوظبي لجذب الاستثمار الخليجي

قالت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية إن تل أبيب تعتزم فتح مكتب ملحق اقتصادي في أبوظبي هذا الصيف "لجذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول الخليج والعالم العربي".

ويوم أمس الاثنين، افتتحت السفارة الإماراتية في تل أبيب بينما قال وزير المالية الإسرائيلي إن البلدين وقعا معاهدة ضريبية لتنشيط تطوير الأعمال بينهما.

وقال وزير الاقتصاد عمير بيرتز إنه يتوقع "فرصا اقتصادية هائلة" من تقوية العلاقات الإسرائيلية الإماراتية، مشيرا إلى أن "افتتاح مكتب ملحق اقتصادي سيعطي دفعة كبيرة لشتى المبادرات قيد التنفيذ بالفعل".

وقالت الوزارة إن أفياد تمير سيتولى منصب الملحق الاقتصادي في الإمارات.

وأكد أوهاد كوهين مدير إدارة التجارة الخارجية أن الفروع الجديدة في الإمارات "ستدر عوائد كبيرة في ضوء الاهتمام العظيم في الإمارات بتشكيلة واسعة من التقنيات الإسرائيلية وفي ضوء السيولة الضخمة في الإمارات والتي يمكن تحويلها إلى استثمارات كبيرة في الاقتصاد الإسرائيلي وفي الصناعة الإسرائيلية".

المصدر: "رويترز"