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احتجاجات واسعة في البرازيل ضد طريقة تعامل بولسونارو مع جائحة كورونا

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احتجاجات واسعة في البرازيل ضد طريقة تعامل بولسونارو مع جائحة كورونا
Reuters UESLEI MARCELINO
الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو.
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شهدت البرازيل، الأربعاء، احتجاجات واسعة طالت عددا من مدن البلاد تزامنا مع كلمة ألقاها الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، حول سير جائحة فيروس كورونا.

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وخرج آلاف الأشخاص إلى شوارع المدن البرازيلية للإعراب عن غضبهم من طريقة تعامل بولسونارو مع انتشار فيروس كورونا، الذي سبق وأن قلل مرارا في بداية الجائحة من خطورته.

وقال بولسونارو في كلمته المقتضبة إنه سيكون بإمكان كل برازيلي تلقي لقاح ضد فيروس كورونا في حال رغب في ذلك.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة بأكثر من 467 ألف حالة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند بحوالي 16.7 مليون حالة، وتواجه البلاد في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين.

المصدر: "رويترز" + وكالات

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