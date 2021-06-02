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البرازيل تسجل يوم الأربعاء نحو 100 ألف إصابة جديدة بكورونا

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البرازيل تسجل يوم الأربعاء نحو 100 ألف إصابة جديدة بكورونا
Reuters /FW1F/Matthew Lewis
تدابير احترازية ضد كورونا في البرازيل
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، يوم الأربعاء، تسجيل 2507 وفيات و95601 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

ورصدت البلاد حتى الآن 467706 وفيات، و16720081 إصابة مؤكدة بالعدوى.

وسجلت البرازيل أعلى حصيلة للوفيات بالمرض في أمريكا اللاتينية، لكن استنادا إلى عدد السكان، تشير البيانات إلى أن معدل الوفيات بالفيروس بين كل 100 ألف شخص في بيرو أصبح الآن أكثر من ضعفي مثيله في البرازيل.

المصدر: "رويترز"

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