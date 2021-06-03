البنتاغون: تتوفر لدى بعض خصومنا قدرات في مجال الأسلحة فرط الصوتية لا نمتلكها نحن

أكد مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية أن بعض خصوم الولايات المتحدة يمتلكون ترسانات كبيرة للصواريخ فرط الصوتية وأنهم يعززون قدراتهم في هذا المجال.

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وقال نائب مدير أبحاث الأسلحة فرط الصوتية في البنتاغون، مايكل وايت، خلال مشاركته الأربعاء في مؤتمر عبر الفيديو لمركز واشنطن للدراسات الاستراتيجية والدولية: "لدى خصومنا ترسانات كبيرة للصواريخ فرط الصوتية".

وأضاف وايت: "اتخذ خصوم محتملون لنا في السنوات الـ10 الأخيرة قرارا للانتقال إلى أنظمة فرط الصوتية وهم يخلقون قدرات جديدة. وهذا الأمر يضيق كثيرا الأطر الزمنية للمواجهة (في هذا المجال)".

وتابع المسؤول الأمريكي: "كان سابقا بإمكاننا عدم التحرك في هذا الاتجاه، لكن الآن لا نتمتع بمثل هذه الرفاهية. تتوفر لديهم قدرات لا نمتلكها نحن".

وسبق أن أعربت وزارة الدفاع الأمريكية عدة مرات عن قلقها من تأخر الولايات المتحدة عن روسيا في مجال الأسلحة فرط الصوتية.

المصدر: "تاس" + وكالات