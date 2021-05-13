روسيا تبدأ جولة جديدة من اختبارات صواريخ "تسيركون" فرط الصوتية

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن فرقاطة "الأدميرال غروشكوف" التابعة لجيش البلاد ستبدأ قريبا بمرحلة جديدة من اختبارات إطلاق صواريخ "تسيركون" فرط الصوتية.

وقال بيان صادر عن الخدمة "إن الفرقاطة المذكورة توجهت مؤخرا من قواعدها في مورمانسك نحو سيفيرودفينسك للمشاركة في المرحلة الأخيرة من اختبارات أسلحة صاروخية واعدة، ومن المفترض أن تصل منطقة الاختبارات يوم الخميس 13 مايو الجاري".

وفي مارس الفائت كانت وسائل إعلام روسية قد أشارت أيضا إلى "أن روسيا تنوي اختبار صواريخ تسيركون مطلع صيف العام الجاري، ومن المفترض أن يشارك في تجارب إطلاق هذه الصواريخ سفن حربية إضافة إلى غواصات روسية مطورة في إطار المشروعين 885 و885-M".

ويمكن لصواريخ "تسيركون" الروسية التعامل مع مختلف أنواع الأهداف البحرية والبرية على مسافات تزيد عن 1000 كلم، كما يمكن تثبيتها على السفن والغواصات الحربية على قواعد يمكن استعمالها أيضا لإطلاق صواريخ "كاليبر" و"أونيكس" الروسية.

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أما فرقاطة "الأدميرال غروشكوف" فطورتها روسيا في إطار المشروع الحكومي رقم 22350 لتكون سفينة قتالية متعددة المهام، قادرة على التعامل مع مختلف أنواع الأهداف المعادية بما فيها الأهداف البرية والجوية والسفن والغواصات.

المصدر: سلاح روسيا