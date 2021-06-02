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إدارة العبارات في ولاية ماساتشوستس الأمريكية تعلن عن تعرضها لهجوم إلكتروني

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إدارة العبارات في ولاية ماساتشوستس الأمريكية تعلن عن تعرضها لهجوم إلكتروني
Twitter@steamshipma
عبارة في ولاية ماساتشوستس الأمريكية
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أعلنت "هيئة البواخر" (Steamship Authority) وهي الشركة التي تدير النقل بالعبارات في ولاية ماساتشوستس الأمريكية بين برها وجزيرتين تابعتين لها، عن تعرضها لهجوم إلكتروني بغرض الابتزاز.

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وأخبرت الهيئة، عبر صفحتها في "تويتر"، اليوم الأربعاء، أن الهجوم لم يؤثر على سلامة عمليات النقل ولم تنعكس على أداء أجهزة الرادار أو نظام التموضع العالمي (GPS).

وأشارت "هيئة البواخر" إلى أن العبارات تواصل في نقل الركاب إلى الجزيرتين ومنها لكن الزبائن لايستطيعون في الوقت الحالي حجز الرحلات أو إضفاء تعديلات على الحجوزات التي تمت عبر الإنترنت.

كما أبلغت "هيئة البواخر" أنها تعمل مع السلطات الفيدرالية والمحلية لتحديد مصدر الهجوم وأبعاده.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية بأن شركة JBS USA، وهي فرع من JBS S.A البرازيلية، كبرى الشركات العالمية لإنتاج اللحوم، تعرضت لهجوم إلكتروني في 30 مايو، تسبب في مشكلات جدية في عمل منظومات معلوماتية تابعة لفرعي الشركة في شمال أمريكا وأستراليا ويتم إدارتها من خوادم JBS USA. ونتيجة لذلك اضطرت الشركة لتعليق معاملاتها في عدد من ولايات أستراليا دفعة واحدة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيطرح أمام نظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائهما المرتقب في جنيف 16 يونيو، موضوع تنامي الهجمات الإلكترونية المنسوبة لقراصنة روس، بما في ذلك الهجوم على مصانع شركة JBS.

المصدر: "إنترفاكس"

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