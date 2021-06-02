 
مباشر

البيت الأبيض: بايدن سيبحث مع بوتين قضية الهجمات الإلكترونية

أخبار العالم

البيت الأبيض: بايدن سيبحث مع بوتين قضية الهجمات الإلكترونية
Reuters CARLOS BARRIA
المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qjcr

ذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ينوي أن يبحث مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، قضية الأمن السيبراني في ظل الهجوم الإلكتروني على شركة "JBS" لتصنيع اللحوم.

إقرأ المزيد
روسيا: لا نتوقع صدور قرارات تاريخية من قمة بوتين وبايدن
روسيا: لا نتوقع صدور قرارات تاريخية من قمة بوتين وبايدن

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الأربعاء: "نتوقع أن ذلك سيمثل إحدى القضايا التي سيبحثها الرئيس بايدن مع الرئيس بوتين خلال القمة المقرر عقدها بعد أسبوعين".

وأضافت بساكي أن بايدن "بدأ مراجعة عملياتية استراتيجية لحل قضية التهديد المتزايد من برمجية الفدية، والتي تشمل 4 اتجاهات للعمل"، بما في ذلك تخريب البنية التحتية لهذه البرمجية ومنفذي الهجمات.

وشددت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن إدارة بايدن لا تستبعد أي إجراءات في ما يخص الرد على مثل هذه الهجمات.

وسبق أن زعمت شركة "JBS" بأن شبكاتها الإلكترونية لذراعيها في الولايات المتحدة وأستراليا تعرضت لهجوم من قبل مجموعة هاكرز يختبؤون في روسيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن السلطات الروسية لا تمتلك أي معلومات حول منفذي الهجوم، لكنها مستعدة للنظر في طلب من الطرف الأمريكي حول الحادث في حال تقدمت الولايات المتحدة به.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا