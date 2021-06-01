روسيا: لا نتوقع صدور قرارات تاريخية من قمة بوتين وبايدن

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بلاده لا تتوقع صدور قرارات تاريخية خلال القمة المرتقبة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي جو بايدن.

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وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي عقده في موسكو اليوم الثلاثاء: "لا نحمل أوهاما ولا نحاول تشكيل انطباع أنه سيتم تحقيق انفراجات أو صدور قرارات تاريخية تحدد المصير".

وتابع لافروف: "لكن إجراء محادثات بين ابرز قوتين نوويتين، على مستوى الرئيسين مهم بذاته وهو أمر يجب دعمه بكل الأشكال".

وأوضح وزير الخارجية الروسي أنه من المتوقع أن يتبادل بوتين وبايدن "آراءهما حول التهديدات التي يراها كل من الطرفين في محيطه وفي الساحة العالمية بشكل عام".

وسبق أن أكدت موسكو وواشنطن أن بوتين وبايدن سيعقدان أول لقاء بينهما في جنيف يوم 16 يونيو، ما سيمثل أول قمة روسية أمريكية منذ اجتماع بوتين مع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في هيلسنكي شهر يوليو 2018.

وأوضح الكرملين أن الرئيسين ينويان "بحث الحالة الراهنة والآفاق لتطوير العلاقات الروسية الأمريكية وقضايا الاستقرار الاستراتيجي والمواضيع الملحة في الأجندة الدولية بما في ذلك العمل المشترك في مكافحة جائحة فيروس كورونا وتسوية النزاعات الإقليمية".

المصدر: وكالات