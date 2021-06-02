مستشار أردوغان يصف زعيم المافيا التركية بـ"الفاسق"

نفى مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ما تردد عن علاقة كانت تربط زعيم المافيا التركية سادات بكر بقيادات سياسية عليا في تركيا بينها أردوغان نفسه، واصفا بكر بـ"الفاسق".

ووصف مستشار أردوغان ياسين أقطاي سادات بكر بـ"الفاسق" واتهمه بحياكة المؤامرات والكذب والسرقة واعتبر الاتهامات والمعلومات التي نشرها مؤخرا نوعا من "الابتزاز" للحكومة التركية.

وأضاف: "هذه الأخبار تأتي من شخص يرتكب الفسق، هو مشهور بالمؤامرات والسرقة والكذب، وأفعال الابتزاز من طبيعة المهنة المافيوية".

وكان سادات بكر، الزعيم المافيوي التركي الفار، قد فاجأ متابعيه على قناته في "يوتيوب" ببث مقاطع فيديو تابعها عشرات الملايين ونشر ما يقول إنها "فضائح" تطال محيط أردوغان.

المصدر: "أ ف ب"