الرئيس الجديد لـ"الموساد": إيران تعمل على امتلاك سلاح نووي بغطاء الحماية الدولية

اعتبر الرئيس الجديد لجهاز الاستخبارات والمهمات الخاصة الإسرائيلي "الموساد"، دافيد بارنيع، الذي تولى منصبه رسميا، أن إيران تعمل على امتلاك سلاح نووي "بغطاء الحماية الدولية".

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وقال بارنيع، خلال مراسم تسلمه المنصب في مقر قيادة "الموساد"، بحضور رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو: "إن التحديات الأمنية التي نواجهها كبيرة جدا وقد أشار رئيس الوزراء إلى ذلك، وتتصدر القائمة إيران. لا بد من القول بصوت عال وواضح إن إيران تعمل، في هذه اللحظة بالذات، على تحقيق رؤيتها النووية، تحت غطاء الحماية الدولية. وبرعاية الاتفاقية وحتى بدونها، ومن خلال الأكاذيب والإخفاء تواصل إيران تقدمها المستمر نحو برنامج لإنتاج أسلحة الدمار الشامل".

وأضاف: "ويحتم علينا هذا الواقع الاستعداد لخلق أفق جديد يناسب مجريات الأمور المختلفة سواء على المستوى الدولي، أو الإقليمي أو التكنولوجي. وتكمن قوة الموساد في قوة الأشخاص الذين يخدمون فيه. إنكم تشكلون ثروتنا البشرية باعتباركم أشخاص أذكياء وقيمين ومركزين على إنجاز المهام".

وقال نتنياهو خلال المراسم ذاتها إن التهديد الوجودي الأكبر إسرائيل تمثله "مساعي إيران" لامتلاك أسلحة نووية، معلنا استعداده لمواجهة موقف الولايات المتحدة من هذا الملف.

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تجري فيه منذ أبريل في فيينا محادثات حول إحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، الصفقة التي تعارضها إسرائيل بشدة معتبرة أنها لن تمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، رغم إصرار السلطات في طهران على أنها لا تسعى أصلا إلى ذلك لأن هذا الأمر يتناقض مع الشريعة الإسلامية.

المصدر: RT