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المحكمة العليا الإسبانية ترفض الحجز المؤقت لزعيم البوليساريو ومحاميه يطلب اسقاط الدعوى

أخبار العالم

المحكمة العليا الإسبانية ترفض الحجز المؤقت لزعيم البوليساريو ومحاميه يطلب اسقاط الدعوى
Reuters
زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي
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أعلن محام إسباني موكل للدفاع عن زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، الذي يتلقى العلاج في مستشفى بإسبانيا، أنه سيطلب من المحكمة العليا هناك إسقاط دعوى جرائم الحرب المرفوعة ضده.

وقال المحامي مانويل أولي بعد جلسة اليوم الثلاثاء، إن "الحقائق التي استندت إليها الاتهامات الموجهة إليه عارية تماما عن الصحة".

وذكر أولي أن غالي، الذي مثل أمام المحكمة عن بُعد، قال إن المزاعم ذات دوافع سياسية ونفى ارتكاب أي مخالفة.

هذا وقد رفضت المحكمة العليا الإسبانية، اليوم الثلاثاء، 
طلب الادعاء باحتجاز زعيم استقلال الصحراء الغربية إبراهيم غالي، قائلة إن المدعين في قضية جرائم حرب لم يقدموا أدلة تثبت مسؤوليته.

وكان استقبال غالي في مستشفى إسباني للعلاج الشهر الماضي قد أثار خلافا بين إسبانيا والمغرب.

ويواجه غالي دعوى قضائية في إسبانيا تتعلق بارتكاب جرائم حرب مزعومة ضد معارضين من الصحراء الغربية.

المصدر: رويترز

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