إذاعة: زعيم جبهة البوليساريو يمثل أمام القضاء الإسباني أول يونيو

قالت شبكة كادينا سير الإذاعية الإسبانية، الثلاثاء، إن إبراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو المطالبة باستقلال الصحراء الغربية عن المغرب سيمثل أمام المحكمة العليا الإسبانية أول يونيو.

وأثار وجود غالي في إسبانيا غضب الرباط وتسبب في نزاع دبلوماسي بين الرباط ومدريد.

وقالت الإذاعة نقلا عن ممثل قانوني لم تكشف النقاب عن اسمه إن غالي سيطلب التحدث عبر الفيديو من لوجرونو بإسبانيا، حيث يوجد حاليا في المستشفى.

وقال المصدر ذاته لكادينا سير إن غالي في حالة صحية سيئة.

وأشارت وثيقة اطلعت عليها رويترز إلى امتناع غالي في البداية عن التوقيع على أمر استدعاء من المحكمة العليا الإسبانية لعقد جلسة أولية في قضية جرائم حرب مقامة ضده.

ونُقل غالي إلى مستشفى بإسبانيا لتلقي العلاج الشهر الماضي مما أثار غضب المغرب الذي يعتبر الصحراء الغربية جزءا من أراضيه ويقول إن غالي يستخدم وثائق سفر قدمتها الجزائر واسما مستعارا.

وقالت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانتشا جونزاليث لايا يوم الأحد إنه يجب على غالي الرد على الاتهامات عند تعافيه قبل أن يعود إلى بلاده.

وخفف المغرب على ما يبدو القيود على الحدود مع جيب سبتة الإسباني في شمال إفريقيا في الأسبوع الماضي مما أدى إلى عبور آلاف الأشخاص بشكل غير قانوني. وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث في وقت سابق اليوم الثلاثاء إن المغرب تقاعس عن حماية حدوده.

وأنحت الرباط باللوم في عمليات العبور تلك على حالة الطقس وإرهاق حرس الحدود رغم أن محللين قالوا إن ذلك مرتبط على ما يبدو بالنزاع الدبلوماسي مع مدريد.

المصدر: "رويترز"