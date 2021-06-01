القبارصة الأتراك واليونانيون يتفقون على فتح الحدود بينهم

اتفق ممثلو القبارصة الأتراك واليونانيين على فتح الحدود بين مجتمعيهما في قبرص، وهذا قد يحدث خلال الأسبوع الجاري.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة القبرصية كيرياكوس كوشوس في أعقاب جولة من المحادثات بين الطرفين التي جرت عبر الإنترنت وبحضور الأمم المتحدة، يوم الاثنين: "من خلال فتح المعابر نسعى للعودة إلى الوضع الذي كنا به قبل وباء فيروس كورونا مع الفرق الوحيد الذي يتمثل في ضرورة تقديم الشهادات الطبية الخاصة بكوفيد 19".

وجرت المحادثات بمشاركة كبير المفاوضين عن القبارصة اليونانيين أندرياس مافرويانيس ونظيره عن جانب القبارصة الأتراك أرغون أولغون، والمبعوثة الخاصة للأمم المتحدة إليزابيث سبيخار.

ومن المقرر أن تستمر المحادثات يوم الأربعاء، حيث سيكون على الطرفين تحديد ما هي الوثائق الطبية التي ستكون ضرورية لعبور الحدود بين شطري الجزيرة.

ولم يستبعد كوشوس استئناف عبور الحدود يوم الجمعة المقبل، مشيرا مع ذلك إلى أن هذا الأمر سيتطلب قرارا سياسيا أيضا، إضافة إلى الاتفاق بشأن الوثائق الطبية.

المصدر: "تاس"