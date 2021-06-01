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غباغبو يخطط للعودة إلى ساحل العاج بعد إسقاط تهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية عنه

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غباغبو يخطط للعودة إلى ساحل العاج بعد إسقاط تهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية عنه
Reuters LUC GNAGO
مظاهرة لأنصار رئيس ساحل العاج السابق لوران غباغبو في أبيجان 31 مايو 2021
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أعلن الحزب المؤيد لرئيس ساحل العاج السابق لوران غباغبو أن الرئيس السابق يخطط للعودة إلى بلاده عقب إسقاط تهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية عنه من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

وأكد زعيم الحزب أسوا أدو أمام تجمع لأنصار غباغبو المحتفلين بعيد ميلاده في أبيجان، أن غباغبو سيعود إلى البلاد يوم 17 يونيو المقبل.

يذكر أن رئيس ساحل العاج الحسن واتارا قد أعلن في قت سابق عن عدم وجود أي مانع أمام عودة غباغبو إلى البلاد، دون أن يذكر ما إذا تم العفو عن الرئيس السابق الذي صدر بحقه حكم بالسجن 20 عاما في ساحل العاج في قضية فساد عام 2019.

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يذكر أن غباغبو كان رئيسا لساحل العاج منذ 2000، وغادر البلاد في عام 2011 بعد نزاع مسلح أعقب رفضه الاعتراف بهزيمته في الانتخابات الرئاسية عام 2010 أمام أواتارا.

وواجه غباغبو تهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أمام المحكمة الجنائية الدولية، لكن المحكمة برأته في عام 2019، وأكدت القرار في 31 مارس الماضي بعد الطعن به، حيث لم يتمكن المدعون تقديم الأدلة الكافية ضد رئيس ساحل العاج السابق.

المصدر: "رويترز"

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