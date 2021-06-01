ماكرون يشيد بميركل في المجلس الوزاري الفرنسي - الألماني الأخير قبل تقاعدها

أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتزام المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تعزيز العلاقات بين البلدين، وذلك خلال المجلس الوزاري الفرنسي - الألماني الأخير قبل تقاعدها.

وقال ماكرون خلال مؤتمر مشترك عبر الفيديو إن "المجلس الوزاري الثاني والعشرين ليس مشابها للمجالس السابقة، لأنه الأخير لك سيدتي المستشارة".

وأضاف: "سنلتقي مرارا في الأشهر المقبلة، لكن هذا المجلس الأخير يخولني أن أقول أن العلاقات الفرنسية - الألمانية مدينة لالتزامك، وإرادتك وأحيانا صبرك معنا، وقدرتك على الإصغاء، فجزيل الشكر على ذلك".

وأشار إلى أن "أوروبا لا يمكنها المضي قدما إن لم تكن ألمانيا وفرنسا على اتفاق".

وتابع" "الاتفاق بين ألمانيا وفرنسا ليس على الدوام كافيا للدفع بأوروبا قدما، لكن بالتأكيد إن لم يكن هناك اتفاق فرنسي - ألماني لن يكون هناك اتفاق بين الدول الـ27 (الأعضاء في الاتحاد الأوروبي)، لقد عملنا دوما بهذه الروحية طوال السنوات الأربع الماضية".

من جهتها ثمّنت ميركل التوصل إلى حلول مشتركة "على الرغم من أن لكل منا وجهة نظره الخاصة"، معربة عن سعادتها لقيام هذا التعاون ومبدية ثقتها بتحقيقه نتائج ضمن الإطار الزمني المحدد.

وبعد فترة حكم امتدت 16 عاما، ستخرج ميركل من معترك السياسة بعد الانتخابات المقررة في 26 سبتمبر.

المصدر: "أ ف ب"