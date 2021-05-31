 
مباشر

تيد كروز: بايدن أظهر "ضعفا" وشجع حماس

أخبار العالم

تيد كروز: بايدن أظهر
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qisw

اتهم السناتور الجمهوري تيد كروز الرئيس الأمريكي جو بايدن، بـ"اللين مع أعداء إسرائيل"، معتبرا أن سياسات بايدن بما فيها دعوة إسرائيل إلى إنهاء الحرب، "شجعت قادة حماس المتشددين".

وفي تصريح غداة جولة تفقد خلالها منظومة القبة الحديدية للدفاع الصاروخي الإسرائيلي ومشاهدة الأضرار في عسقلان، شدد كروز على أن "الولايات المتحدة لا تدين للفلسطينيين بأي مساعدات إنسانية طالما أن هناك خطرا من تدفق تلك الأموال إلى حماس".

وأضاف: "كلما أظهر جو بايدن ضعفا تجاه حماس أو حزب الله أو إيران، كلما زاد تصاعد الهجمات الإرهابية".

المصدر: AP

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا