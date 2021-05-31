تيد كروز: بايدن أظهر "ضعفا" وشجع حماس

اتهم السناتور الجمهوري تيد كروز الرئيس الأمريكي جو بايدن، بـ"اللين مع أعداء إسرائيل"، معتبرا أن سياسات بايدن بما فيها دعوة إسرائيل إلى إنهاء الحرب، "شجعت قادة حماس المتشددين".

وفي تصريح غداة جولة تفقد خلالها منظومة القبة الحديدية للدفاع الصاروخي الإسرائيلي ومشاهدة الأضرار في عسقلان، شدد كروز على أن "الولايات المتحدة لا تدين للفلسطينيين بأي مساعدات إنسانية طالما أن هناك خطرا من تدفق تلك الأموال إلى حماس".

وأضاف: "كلما أظهر جو بايدن ضعفا تجاه حماس أو حزب الله أو إيران، كلما زاد تصاعد الهجمات الإرهابية".

المصدر: AP