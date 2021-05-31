سيناتور أمريكي: إسرائيل هي عيون وآذان أمريكا

قال السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، إن "إسرائيل هي عيون وآذان أمريكا"، معتبرا أن "لا أحد يفعل أكثر من إسرائيل لحماية أمريكا من الإسلام المتطرف".

وفي تصريح من تل أبيب بعد لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال غراهام إن "أسوأ ما يمكن أن يحل بالعالم هو حصول النظام الإيراني على قدرات نووية".

رئيس الوزراء نتنياهو استقبل السيناتور الأمريكي ليندزي غراهام وقال له: "لا أحد عمل أكثر منك لصالح إسرائيل وأنت داعم وفي للتحالف بين بلدينا ولا صديق أفضل لنا منك. أشكرك على كل ما قمت به على مر السنين من أجل حماية وأمن إسرائيل وفي إطار الملف الإيراني. أنت صحيق مخلص وحليف متميز". pic.twitter.com/UhqMJjtAjn — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) May 31, 2021

بدوره، توجه نتنياهو إلى السيناتور غراهام قائلا: "لا أحد عمل أكثر منك لصالح إسرائيل، وأنت داعم وفي للتحالف بين بلدينا، ولا صديق أفضل لنا منك. أشكرك على كل ما قمت به على مر السنين من أجل حماية وأمن إسرائيل، وفي إطار الملف الإيراني، أنت صديق مخلص وحليف متميز".

المصدر: RT