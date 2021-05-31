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سيناتور أمريكي: إسرائيل هي عيون وآذان أمريكا

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سيناتور أمريكي: إسرائيل هي عيون وآذان أمريكا
Reuters
السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام
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قال السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، إن "إسرائيل هي عيون وآذان أمريكا"، معتبرا أن "لا أحد يفعل أكثر من إسرائيل لحماية أمريكا من الإسلام المتطرف".

وفي تصريح من تل أبيب بعد لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال غراهام إن "أسوأ ما يمكن أن يحل بالعالم هو حصول النظام الإيراني على قدرات نووية".

بدوره، توجه نتنياهو إلى السيناتور غراهام قائلا: "لا أحد عمل أكثر منك لصالح إسرائيل، وأنت داعم وفي للتحالف بين بلدينا، ولا صديق أفضل لنا منك. أشكرك على كل ما قمت به على مر السنين من أجل حماية وأمن إسرائيل، وفي إطار الملف الإيراني، أنت صديق مخلص وحليف متميز".

المصدر: RT

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