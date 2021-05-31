أذربيجان تعلن السيطرة على طائرة مسيرة لجيش أرمينيا على الحدود بين البلدين

أعلنت وزارة دفاع أذربيجان اليوم الاثنين أن عسكرييها اعترضوا طائرة مسيرة تابعة لجيش أرمينيا على الحدود بين البلدين، وأنه تم إنزالها باستخدام "وسائل تقنية خاصة".

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وجاء في بيان صدر عن الوزارة أن وحدات الجيش الوطني رصدت طائرة مسيرة من نوع "غريفون 12" تابعة للقوات المسلحة الأرمنية، على جزء من الحدود الدولية بين أرمينيا وأذربيجان بمقاطعة كلبجر. وأوضح البيان أن الطائرة المسيرة تم إنزالها باستخدام "وسائل تقنية خاصة".

ولا يزال التوتر سائدا على جزء من الحدود الأرمنية الأذربيجانية بعد أن أعلنت يريفان يوم 12 مايو، أن القوات الأذربيجانية تجاوزت حدود أرمينيا هناك وتوغلت إلى عمق أراضيها على مسافة 3,5 كم. فيما نفت باكو انتهاك عسكرييها لحدود أرمينيا، مؤكدة أن الحديث يدور عن "مسألة فنية" بتم تضخيمها من الجانب الأرمني.

المصدر: "تاس"