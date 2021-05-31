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فيتنام تعلن الحرب على فيروس كورونا في مدينة هوشي منه

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فيتنام تعلن الحرب على فيروس كورونا في مدينة هوشي منه
Reuters
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ذكرت وكالة أسوشيتد برس أن السلطات في مدينة هوشي منه الواقعة بجنوب فيتنام، تخطط لإجراء فحص كورونا لجميع سكانها البالغ عددهم 9 ملايين نسمة.

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وتبعا لذلك سيسمح لمدة أسبوعين لسكان هذه المدينة، الأكبر في فيتنام، بمغادرة منازلهم لأسباب حيوية فقط، فيما تمنع المشاركة في تجمعات تضم أكثر من 10 أشخاص.

يشار إلى أنه أعلن في وقت سابق عن اكتشاف نوع جديد من فيروس كورونا في فيتنام، وهو مزيج من السلالتين البريطانية والهندية.

المصدر:  أسوشيتد برس 

 

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